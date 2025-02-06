الرياضة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الخميس

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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الخميس

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم المصريه عن ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثانية عشر

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز 

غزل المحلة × مودرن سبورت 

سيراميكا كيلوباترا ×فاركو

× بتروجيت

يسعي النادي الأهلي في تحقيق الفوز اليوم على نظيره فريق بتروجيت من أجل الانفراد بالصدارة الدوري خاصة أنه متواجد في المركز الثاني برصيد 23 نقطة والفارق بينه وبين المتصدر فريق بيراميدز نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد إف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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