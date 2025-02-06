نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم المصريه عن ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثانية عشر

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

غزل المحلة × مودرن سبورت

سيراميكا كيلوباترا ×فاركو

الأهلي × بتروجيت

يسعي النادي الأهلي في تحقيق الفوز اليوم على نظيره فريق بتروجيت من أجل الانفراد بالصدارة الدوري خاصة أنه متواجد في المركز الثاني برصيد 23 نقطة والفارق بينه وبين المتصدر فريق بيراميدز نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد إف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط