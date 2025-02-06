رسالة إمام عاشور للتونسي علي معلول بعد قيده في قائمة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان النجم التونسي علي معلول تسجيله رسميًا في قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، حرص زميله إمام عاشور، نجم خط وسط الفريق، على توجيه رسالة خاصة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

رسالة إمام عاشور للتونسي علي معلول

وكتب إمام عاشور: "يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا"، وهي عبارة اعتادت جماهير القلعة الحمراء استخدامها لتشجيع الظهير الأيسر التونسي.

معلول يكشف تفاصيل قيده في قائمة الأهلي

من جانبه، أعلن علي معلول في تصريحات صحفية قيده رسميًا في قائمة الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث قال: "تم تسجيلي في القائمة استعدادًا للعودة للمشاركة مع الفريق، وأنا ممتن جدًا لجماهير الأهلي الذين دعموني طوال فترة إصابتي، وسأبذل قصارى جهدي للظهور بأفضل صورة ممكنة. كما أن الكابتن محمود الخطيب عرض عليَّ إجراء العملية خارج مصر، لكنني فضّلت إجراؤها داخل مصر، وكنت على ثقة تامة بالجهاز الطبي للنادي."

تصريحات معلول حول مستقبله مع الفريق

وفي سياق متصل، كشف معلول عن حوار دار بينه وبين زميله محمد رمضان داخل غرف الملابس، حيث قال الأخير له: "يا علي، لو بقيت مع الفريق ولم تشارك، هل ستتسبب في مشاكل؟"، ليرد معلول مؤكدًا: "لا، بالطبع لن أثير أي مشكلات، فأنا تحت تصرف الجهاز الفني في أي وقت."

ثم أضاف رمضان: "إذن، أنت معنا لستة أشهر إضافية."