نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة لمباراة اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري أمام نظيره مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة غزل المحلة ونظيره فريق مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

يستضيف فريق غزل المحلة نظيره مودرن سبورت اليوم على ستاد " الغزل " في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة

يدخل فريق غزل المحلة المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط بينما مودرن سبورت في السابع عشر برصيد 7 نقاط