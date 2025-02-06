نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة بنزيما.. تشكيل الاتحاد المتوقع أمام التعاون في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف التعاون نظيره اتحاد جدة، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024-2025.

الاتحاد يواجه التعاون في دوري روشن السعودي

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المباراة الحماسية بين التعاون والاتحاد، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل العميد وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق الأهداف عن المتصدر فريق الهلال والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يأتي التعاون في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

ومن المتوقع، أن يدخل الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: راجكوفيتش.

▪︎خط الدفاع: ميتاج - كادش - بيريرا - الشنقيطي.

▪︎خط الوسط: كانتي - فابينيو - حسام عوار.

▪︎خط الهجوم: بيرجوين - عبدالرحمن العبود - كريم بنزيما.

موعد مواجهة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة، يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصرس لمباريات الدوري السعودي لموسم 2024-2025، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS HD1.