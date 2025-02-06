نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شرط كولر لمشاركة معلول مع الأهلي بعد قيده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي تسجيل النجم التونسي علي معلول ضمن قائمة الفريق المحلية والإفريقية، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة. جاء هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات بين إدارة النادي والمدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي كان مترددًا في قيد معلول، حيث كان يميل إلى التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلًا من ضمه للقائمة.

شرط كولر لمشاركة معلول مع الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر أبلغ إدارة النادي بأنه لن يعتمد على علي معلول بشكل تلقائي، بل ستكون مشاركته مرهونة بجاهزيته الفنية والبدنية خلال المرحلة المقبلة. وأكد المدرب السويسري أن اللاعب لن يُمنح الفرصة كنوع من التكريم أو المجاملة، بل يجب أن يُثبت قدرته على استعادة مستواه والمنافسة على مركزه في التشكيلة الأساسية.

سبب تحفظ كولر على قيد معلول في البداية

وأوضح المصدر أن كولر لم يكن رافضًا قيد معلول بدافع شخصي، لكنه كان يرى أن الفريق يمتلك عدة خيارات في مركز الظهير الأيسر، مما يجعل قيد لاعب جديد أكثر جدوى من الاعتماد على معلول، خاصة بعد التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، بالإضافة إلى وجود كريم الدبيس، والتعاقد مع مصطفى العش، إلى جانب قدرة عمر كمال على شغل هذا المركز بكفاءة.