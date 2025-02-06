نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره التعاون، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024-2025.

الاتحاد يحل ضيفًا على التعاون في دوري روشن السعودي

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المواجهة القوية بين التعاون والاتحاد، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل العميد وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق الأهداف عن المتصدر فريق الهلال والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يأتي التعاون في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

موعد مواجهة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي

تنطلق أحداث المواجهة، يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصرس لمباريات الدوري السعودي لموسم 2024-2025، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS HD1.