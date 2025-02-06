نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بالنادي الأهلي مباراته القادمة أمام فريق بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بالقلعة الحمراء عن موعد مباراته القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري

يواجه المارد الأحمر نظيره فريق بترويجت غدا الخميس الموافق 6 فيريرا الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام ط.

يسعي المارد الأحمر في تحقيق الفوز للانفراد بصدارة الدوري المصري خاصة أن الفارق نقطة واحدة بينه وبين نادي بيراميدز.

يدخل الفريق الأحمر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة بينما بتروجيت في المركز السادس برصيد 17 نقطة