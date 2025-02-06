نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يهزم ليجانيس ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز أمام نظيره ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "بوتاركي".

أحداث مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس الملك

تمكن لوكا مودريتش من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من رودريجو إلى لوكا الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح إندريك فيليبي في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 25، بعد تسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام حارس مرمى ليجانيس وسكنت الشباك.

واستطاع خوان كروز أن يقلص الفارق لصالح ليجانيس في الدقيقة 40 عن طريق ركلة جزاء، تسبب فيها جاكوبو رامون، نفذها كروز بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري لونين.

وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني والتعادل لصالح ليجانيس في الدقيقة 59، بعد تبادل التمريرات بينه وبين براساناك، أنهاها كروز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم فيرلاند ميندي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل جونزالو جارسيا الهدف الثالث لصالح ريال مدريد، بعد عرضية من براهيم دياز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها جارسيا برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.