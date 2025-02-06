الرياضة

عاجل.. ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لخلافة جروس

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عاجل.. ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لخلافة جروس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف روجيرو ميكالى المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي حقيقة مفاوضات مسؤولي نادى الزمالك معه لتولى تدريب الفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

ميكالى: أتمنى تدريب الزمالك ولم يتحدث معي أي مسؤول

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور،  أن مسؤولي نادى الزمالك لم يفتحوا معه أي خطوط اتصال لتولى تدريب الفريق خلفًا لجروس.

وأضاف ميكالى:" الزمالك لم يتحدث معى مؤخرًا لتدريب الفريق واستمتع بالإجازة مع عائلتى".

واختتم:" الزمالك نادى كبيرة ولديه جماهير متحمسة وكبيرة وأى مدرب يتمنى تدريب الفريق".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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