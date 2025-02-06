الرياضة

عاجل.. سر موافقة الأهلي على قيد معلول

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عاجل.. سر موافقة الأهلي على قيد معلول

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أعلن قيد علي معلول رسميًا في قائمة الفريق بعد فشل صفقة كوتيسا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي كان أتم اتفاقه مع نادي سيرفيت السويسري لضم اللاعب كوتيسا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وتابع:" النادي السويسري وافق على بيع اللاعب للنادي الأهلي خلال زووم ميتنج صباح الامس، واللاعب طلب زيادة الاتفاق المالي الذي اتفق عليه في وقت سابق مع مسؤولي الأهلي".

وأكمل:" اللاعب كان يريد الحصول على منحة تعاقد عندما ينضم للنادي الأهلي في الصيف بناءً على إنه سيكون لاعب حر".

واختتم:" النادي الأهلي رفض فكرة زيادة المقابل المادي للاعب وتم الاستقرار على قيد معلول  والنظبر في موقف كوتيسا بنهاية الموسم".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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