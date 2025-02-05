الرياضة

عاجل.. قيد علي معلول في قائمة الأهلي

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عاجل.. قيد علي معلول في قائمة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن قيد الدولي التونسي علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقائمة الفريق بعد تداول عدة أخبار بعدم قيده لرغبة مارسيل كولر بتدعيم خط الهجوم.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي عن قيد الدولي التونسي علي معلول بقائمة الفريق لاستكمال مشواره الكبير مع القلعة الحمراء ووسط حب جماهير النادي له.

وكان الدولي التونسي علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد تعرض لإصابة قوية بوتر اكيليس والتي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة وعاد منذ أشهر وهو جاهز تماما للمشاركة بالمباريات القادمة بمختلف البطولات بعد قيده رسميا بالقائمة الخاصة بالمارد الأحمر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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