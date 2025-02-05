نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن رحيل محلل أداء الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على قبول اعتذار محمد علاء محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم استمراره ضمن الجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض، بناء على رغبة محلل الأداء.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحمد علاء على ما قدمه خلال الفترة الماضية، أثناء فترة عمله بالجهاز الفني للفريق الأول بالقلعة البيضاء.

وحرص محمد علاء على توديع الجهاز الفني واللاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء، بعد اعتذاره رسميًا عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال الموسم الجاري.