عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليجانيس في كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليجانيس في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "بوتاركي" في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وليجانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليجانيس في كأس الملك

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: إدواردو ميندي، جاكوبو رامون، راؤول أسينسيو، فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: إندريك فيليبي، رودريجو، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس الملك

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.