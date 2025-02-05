نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن مباراة بتروجيت للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة بتروجت المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، عن عدم مشاركة عمر كمال في المران الأخير قبل مواجهة بتروجت، بسبب شعوره بآلام ‏خفيفة في العضلة الخلفية.‏

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبعاد اللاعب من المباراة منعًا لتفاقم الإصابة، وسوف يخضع لتدريبات علاجية لتجهيزه للمشاركة ‏في التدريبات الجماعية لاحقًا.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة‎.‎