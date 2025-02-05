عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي أمام آرسنال في كأس الكاراباو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس كاراباو.

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي أمام أرسنال

حراسة المرمى: دوبرافيكا.

خط الدفاع: تريبير، لويس هال، تشار، بوتمان.

وسط الملعب: تونالي، ميرفي، برن.

خط الهجوم: إلكسندر إيزاك، أنتوني جوردان، برونو.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وستنقل مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد عبر قناة bein Sports 1HD، بتعليق علي محمد علي.