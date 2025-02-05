الرياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بتروجت في الدوري المصري

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الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بتروجت في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة بتروجت التي تجمع الفريقين غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بتروجت

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وبدأ بتدريبات بدنية خفيفة قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الخططية.

خاض حراس المرمى مرانًا قويُّا تحت إشراف ميشيل يانكون، قبل الانضمام للمشاركة في مجموعة من التدريبات التخصصية اختتمها بتقسيمة كرة قوية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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