نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عنتر: محمد صلاح قفل اللعبة.. وحسام حسن الأقدر بتولي القيادة الفنية للمنتخب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت قال محمد عنتر نجم نادي الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي: أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر واحد من أفضل المدربين في تاريخ مصر وهو أحق شخص بتولي القيادة الفنية للفراعنة.

تصريحات هامة من محمد عنتر

وأكد عنتر وأن له الشرف اللعب تحت قيادته عندما كان يتولى الإدارة الفنية لفريق المصري البورسعيدي متمنيًا الإنضمام لصفوف منتخب مصر في القريب واللعب تحت قيادته من جديد متمنين له ولجهازه التوفيق.

وأضاف محمد عنتر: بأن الفرعون المصري محمد صلاح قفل اللعبة من وجهة نظره وأنه سيقوم بتشجيع عمر مرموش في رحلته بالدوري الإنجليزي لأنه يستحق مكانه كبيرة وكتابة تاريخ جديد للاعب مصري في البريميرليج.

واختتم محمد عنتر حديثه لبرنامج "VIP": بأنه كان يتمنى استمرار إمام عاشور وتريزيجيه في رحلتهم الإحترافية لأنهم من اللاعبين القادرين على تحقيق التاريخ.