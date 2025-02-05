نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عنتر: لم أتوقع إنضمام إمام عاشور وبن شرقي للأهلي.. وهذه رسالتي له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق محمد عنتر نجم الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي على إنضمام إمام عاشور والمغربي أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي

وقال محمد عنتر في تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت: بأنه لم يكن متوقع إنضمام إمام عاشور والمغربي أشرف بن شرقي إلى صفوف النادي الأهلي لكن كل لاعب له الحق في تحديد مستقبله وأن العصر الحالي هو عصر الاحتراف.

وأضاف محمد عنتر: بأن إمام عاشور لاعب مهاري وصاحب مهارات خاصة تجعله من أفضل لاعبي مصر وأهمهم موجهًا له رسالة خاصة بالتركيز داخل الملعب فقط وعدم الالتفات لأي شيء آخر مؤكدا على أنه إضافة لاي نادي ولمنتخب مصر

وتابع محمد عنتر: بأنه يتوقع تألق هائل للمغربي أشرف بن شرقي مع الأهلي خلال الفترة المقبلة واصفًا اللاعب بصاحب المهارات الخاصة مؤكدا بأنه عندما يراه داخل المستطيل الأخضر يستمتع بأدائه ومهارته داخله وأنه قادر على أن يأتي بالفوز لاي فريق بمفرده.

واختتم لاعب الزمالك السابق حديثه: بأنه يتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز هذا الموسم وأن بطل الدوري سيحدد مع أخر مبارايات المسابقة.