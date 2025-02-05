محمد عنتر: جروس مدرب عنصري.. ومن صغري وأنا زملكاوي

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أحمد جودة - القاهرة -



انتقد محمد عنتر نجم نادي الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي لنادي الزمالك والذي كان يتولى قيادة الفريق فينا حين كان لاعبًا بصفوف الفارس الأبيض

وقال عنتر في تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت: بأن توتر العلاقة بينه وبين جروس كانت السبب الرئيسي في رحيله عن نادي الزمالك وأنه لم يعلم شيء عن أسباب توتر العلاقة بينه وبين جروس رغم تألقه في تلك الفترة من خلال التدريبات والمشاركة مع الفريق.

وأضاف محمد عنتر: بأن جروس مدرب عنصري وكان يعاملني معاملة سيئة لا تليق بي كلاعب

وتابع نجم الزمالك السابق: بأنه كان لديه طموح كبير عند انضمامه للزمالك لكن جروس قتل الطموح داخله وتسبب بتعبه نفسيًا وذلك بسبب عدم معرفته لسبب عدم المشاركة رغم تدخل رئيس مجلس إدارة الزمالك حينها المستشار مرتضى منصور.

وأكد محمد عنتر خلال حديثه مع أحمد المصري: بأنه زملكاوي منذ الصغر وأن عائلته جميعها تشجع نادي الزمالك وكان لديه الحلم باللعب للقلعة البيضاء وأن الفارس الأبيض قادر على المنافسة والتتويج بالدوري وبطولة الكونفدرالية الإفريقية متمنيًا الشفاء العاجل لزميله السابق التونسي حمزة المثلوثي

وتابع عنتر: بأنه كان قريب من التوقيع للأهلي وأنه لم يندم على عدم التوقيع له بعد فترة تواجده بالزمالك تحت قيادة جروس لان ماحدث بينهم هو موقف عابر وأنه هو من طلب الرحيل عن صفوف الفريق.

واختتم محمد عنتر حديثه بتوجيه رسالة خاصة إلى السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للزمالك قائلًا "اتقي ربنا في شغلك وفي اللاعبين فانا كنت أغلى لاعب في مصر عند قدومي للزمالك وكان من الممكن أن أكون في مكان تاني لكن عنصريتك كانت سبب في قتل الطموح داخلي وأنصح لاعبي الزمالك بالتحلي بالصبر والصمت ومحاولة تفهمه"