عاجل.. الحكم محمود البنا يتقدم ببلاغ ضد أحمد حسام ميدو

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الحكم الدولي محمود البنا ببلاغ ضد لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو وذلك بعد تصريحاته الأخيرة ضد الحكم الدولي.

البنا يتقدم ببلاغ ضد أحمد حسام ميدو

وكتب ميدو عبر منصة إكس تصريحات تثير الجدل حول الحكم الدولي والتي جاء أبرزها بعنوان فضيحة تحكيمية جديدة"، كما وجه اتهام للحكم بكونه دائم المجاملة للنادي الأهلي، وأن تعيينه لإدارة مباراة بيراميدز أمام الأهلي يعد "تحديًا كبيرًا لجميع الأندية المصرية وليس لبيراميدز فقط".

وكان البنا قد أدار مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم.

ليست الأزمة الأولى بين الطرفين

وسبق أن تصاعدت الأزمات بين لاعب الزمالك السابق والحكم الدولي محمود البنا بعد الانتقاد الذي وجهه أحمد حسام ميدو للحكم الدولي باحتسابه ركلة جزاء للمارد الأحمر أمام زد في المباراة التي جمعتهم في الجولة الثانية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.