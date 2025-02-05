نادي الحمراء يستعد للاقامة مهرجان الالعاب الاولمبية

تستهدف الفئات العمرية

الحمراء – من مؤمن الهنائي

يستعد نادي الحمراء للاقامة مهرجان الألعاب الأولمبية العمانية نهايه الشهر الجاري ويشتمل على عدد من الألعاب الرياضية وهي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الطاولة وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الفئات العمرية المختلفة وعن هذا المهرجان قال عبدالسلام بن مسعود العبري المشرف الرياضي بنادي الحمراء بان النادي يهدف من هذا المهرجان هو تطوير المواهب الناشئة والشابة في عدد من الرياضات الأخرى مواكبة للرياضات الحديثة . وأوضح عبدالسلام العبري أن النادي يولي إهتماما كبيرا بالرياضات الأخرى مثل كرة السلة والكرة الطائرة والرماية وقد اتاحت إدارة النادي لكافة المواهب الواعدة في هذه الألعاب الفرصة للتدريب على ملاعب الصالة الرياضية التي تعد من المكتسبات الرائدة بالنادي والتي اضافت نقلة نوعية للإهتمام بهذه الألعاب وتنظيم المنافسات بين الفرق الأهلية وحققت هذا المنافسات أهدافها المشهودة من خلال متابعة القائمين على هذه الرياضات في الإتحادات المعنية والمستوى التنافسي وكذلك الحضور الجماهيري من أبناء الولاية وخارجها وتطرق المشرف الرياضي بالحمراء كذلك إلى تنظيم النادي للبطولات الداخلية للفرق الأهلية .وأشار العبري أن النادي يعمل على تعزيز شراكاته وتعاونه مع الإتحادات الرياضية والأندية للإستفادة من تجاربهم وخبراتهم بما يحقق الأهداف نحو تطوير اللعبات والرياضات المختلفة وكذلك مد جسور التواصل والتعاون مع القطاع المدرسي لتشجيع المواهب الرياضية .

وأكد العبري اما بالنسبة للفريق الكروي بنادي الحمراء يعد من أبرز الفرق بين أندية المحافظة ويلعب في الدرجة الأولى وحقق مستويات جيدة وساهم في ظهور لاعبين جيدين تألقوا مع النادي ومع الأندية الأخرى التي تعاقدوا معها ورغم أن إعداد فريق كروي قوي يمثل النادي في الإستحقاقات المحلية لاشك هاجس يشغل إدارة النادي ولدينا الكثير من الطموح لتحقيق حلم جماهيرنا لمشاهدة ( نادي الحمراء) في مصاف الأندية المنافسة ويمتلك النادي ملاعب معشبة ومقومات جيدة لكن إعداد الفرق الرياضية تتطلب الكثير من الموارد المالية لإستقطاب مدربين ولاعبين وخطتنا المشاركة في دوري عام سلطنة عمان العام القادم كما يشارك النادي في دوري المراحل السنية تحت 17 سنة ودوري الشباب تحت 19 سنة ولعل من أبرز مخرجات النادي الحارس المهتدي العبري المحترف بنادي السيب حاليا وأحمد بن سرور العبري لاعب بهلاء سابقا والحارس الموهوب القادم حمزة علي حمد العبري وغيرهم ) ومن المدربين ( نجيب بن مظفرالعبري وحاتم بن خميس العبري وسليمان بن سليّم العبري ومحسن بن جبر العبري.