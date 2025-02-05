الحكم السعودي الشمراني يتسبب في خروج ظفار من البطولة بخسارته 1/ 2 أمام النصر الاماراتي

في دوري أبطال الخليج للأندية

تسبب الحكم السعودي ماجد الشمراني وطاقمه المعاون في حرمان الفريق الكروي الأول بنادي ظفار من الحفاظ على حظوظ التأهل للمرحلة القادمة في بطولة دوري أبطال الخليج ، وذلك بعد أن قدم واحدة من أسوأ مبارياته التحكيمية الكثيرة في تاريخه ، حيث حرم ظفار من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة كان بإمكانها إبقاء الأمل للفريق الاحمر قائما حتى النهاية في رحلة البحث عن التأهل ، ناهيك عن تغاضيه عن طرد المدافع عبدالله عيسى الذي تعمد بشكل واضح وفاضح لإيذاء حمد الحبسي المنطلق نحو مرمى فريقه ، لينهي بذلك مشوار ظفار في البطولة قبل ختامها بجولة واحدة أمام دهوك العراقي ، جاء ذلك في مواجهة ظفار ممثل السلطنة أمام نظيره النصر الاماراتي مساء أمس الأول على ساحة مجمع السعادة في الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال الخليج ، حيث خسر الزعيم المباراة بنتيجة 1 / 2 بعد أن كان متقدما بهدف نظيف منذ الدقيقة (38) من عمر المباراة عبر حمود السعدي ، إلا أن خبرة لاعبي النصر بقيادة علي مبخوت أعادت الفريق الازرق لوضعه الطبيعي وسجل هدفين سريعين عبر المحترف عبدالله توريه (64) وسجل الهدف الثاني المحترف الآخر هاريس عند الدقيقة (78) .

وبهذه النتيجة رفع النصر الاماراتي رصيده إلى (13) نقطة متصدرا المجموعة ، وجاء خلفه النادي العراقي دهوك الذي رفع رصيده إلى (8) نقاط ليصعد الإثنان للمرحلة الثانية ، فيما توقف رصيد ظفار عند (4) نقاط وأهلي صنعاء (3) نقاط ليخرج الفريقين قبل مواجهتي الجولة الاخيرة من البطولة .