صحار تستضيف الجولة الثانية من بطولة عمان للدريفت

تستضيف ولاية صحار في ساحة صحار للمواهب، الجولة الثانية من بطولة عمان للدريفت على هامش افتتاح الحلبة رسميا في نهائية البطولة، لتكون أول فعالية رياضية كبرى تستضيفها الساحة حيث ستنطلق تصفيات البطولة يوم الخميس 13 فبراير، فيما ستُقام النهائيات الحماسية يوم الجمعة 14 فبراير 2025، في أجواء مليئة بالتشويق والمنافسة القوية.

تُعد هذه البطولة من أكبر وأهم البطولات العالمية في رياضة الدريفت، حيث ستشهد مشاركة أكثر من 50 متسابقًا محترفًا يمثلون 18 دولة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك نخبة من الأبطال العالميين الذين سيقدمون عروضًا مذهلة لعشاق السرعة والإثارة.

وسيكون الجمهور على موعد مع أداء مميز من أبطال عمانيين معروفين امثال أحمد العامري، هيثم الحديدي، وطارق الشيهاني، إلى جانب نخبة من أبطال الدريفت العالميين الذين سيشعلون حلبة السباق بعروضهم الاستثنائية وتقنياتهم المتطورة. ستجمع هذه البطولة بين المهارات المحلية والخبرة العالمية، مما يجعلها فرصة لا تُفوَّت لعشاق رياضة المحركات.

ويُقام هذا الحدث الضخم بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة والجمعية العمانية للسيارات، في إطار جهود تعزيز مكانة سلطنة عمان على الساحة الدولية لرياضة السيارات.