صحار الدولي يوقع اتفاقية لرعاية نجم السباقات العماني أحمد الحارثي

أعلن صحار الدولي عن رعايته للبطل الدولي أحمد الحارثي هذا الموسم في بطولة العالم للتحمل التي تنطلق منافساتها هذا الشهر على حلبة لوسيل القطرية بتاريخ 28 فبراير الحالي وسيسبقها اللقاء التعرفي في نفس الحلبة بتاريخ 22 من الشهر نفسه ، حيث سيتواجد الحارثي في هذه البطولة برفقه زميله في الموسم الماضي الإيطالي العالمي فالنتينو روسي والمتسابق الجديد مع الفريق الجنوب أفريقي كليفن فاندر لاين ، وسيقود الثلاثي سيارة بي ام دبليو (ام 4) جي تي 3 الجديدة.

حيث يلتزم صحار الدولي بدعم المواهب العُمانية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان على الساحة الدولية ، لذلك أبرم صحار الدولي، أفضل بنك في عُمان، مؤخرًا اتفاقية لرعاية سائق السباقات العُماني أحمد الحارثي للمشاركة في بطولة العالم لسباقات التحمل . وقد وقع الاتفاقية الفاضل عبد الواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لصحار الدولي، والمتسابق أحمد الحارثي في مكتب صحار الدولي بمبنى السيف . وتأتي هذه الرعاية لتؤكد على دور البنك الريادي في دعم الأبطال المتميزين والمساهمة في إبراز عُمان على خارطة رياضة سباق السيارات العالمية، كما أنها تعكس التزام صحار الدولي الراسخ بالتميز. ويُعد أحمد الحارثي من الشخصيات الرياضية البارزة في رياضة السيارات، حيث يعد أول رياضي يحصل على وسام التقدير السلطاني من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – تقديرًا لإنجازاته الاستثنائية، الأمر الذي يجسد التزام البنك بدعم الريادة وتحقيق التميز والنجاح.

وحول ذلك، فقد قال عبدالواحد المرشدي»يُجسد أحمد الحارثي رمزًا للعزيمة والإنجاز، وقد أثبت بجدارة مكانته في الساحة العالمية لسباقات السيارات، متحليًا بالمرونة والابتكار، وهي ذات القيم التي يعتمد عليها القطاع المصرفي في تحقيق الريادة. عليه نفخر في صحار الدولي بدعم الأبطال العُمانيين الذين يرفعون راية السلطنة في المحافل الدولية، ويلهمون الأجيال القادمة لمواصلة مسيرة الإنجاز. كما أن هذه الرعاية تعكس التقاء التزامنا تجاه الخدمات التي نقدمها مع رؤية أحمد الحارثي في رياضة السيارات، حيث يجمعنا السعي لتحقيق مستويات جديدة من النجاح والتميز. ومع انطلاق موسم 2025، نؤمن بأن أحمد الحارثي أمام تحدٍ كبير في مسيرته، ونحن على ثقة بأنه سيواصل تألقه على الساحة الدولية.» من جانبه، عبّر المتسابق الدولي أحمد الحارثي عن سعادته بتجديد الشراكة مع صحار الدولي، قائلاً: «أنا سعيد للغاية باستمرار دعم صحار الدولي لموسم 2025 في بطولة العالم لسباقات التحمل مع فريق بي إم دبليو و فريق دبليو ار تي هناك العديد من القواسم المشتركة بيني وبين البنك، وأنا متحمس لمواصلة هذا التعاون الذي يحمل قيمة كبيرة، حيث يمثل وجود شريك مالي قوي دعمًا مهمًا لمسيرتنا في هذه البطولة العالمية. عليه سنواصل معًا تمثيل عُمان على الساحة العالمية، وإبراز الفوائد العديدة للمشاركة في أكبر سباقات التحمل في العالم، حيث أتطلع إلى موسم مميز مع فريق بي إم دبليو وزملائي فالنتينو وكلفن، كما يسرني أن أتقدم بالشكر للجميع على ثقتهم ودعمهم المستمر لمواصلة تحقيق الاستعداد لتحقيق موسم ناجح.»

حيث تمكن أحمد الحارثي من تحقيق المركز الثاني في سباق جدة من بطولة تحدي جي تي العالمي الأوروبي وتسجيل فوز تاريخي بالمركز الأول في مونزا في ترتيب عام البطولة، إلى جانب فوزه الأخير في فئةجي تي 3 برو ام بسباق ميشلان 24 ساعة دبي. وتشمل بطولة العام الحالي على 8 جولات في قطر وإيطاليا، بلجيكا، فرنسا، البرازيل، الولايات المتحدة، اليابان، وتختتم في البحرين بتاريخ 8 نوفمبر.