نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج الرياضي" يكشف الساعات الأخيرة في ميركاتو شتاء 2025.. صفقات الأهلي والزمالك (محدث) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات العد التنازلي لإغلاق باب القيد الشتوي على وشك الانتهاء، حيث تفصل 72 ساعة فقط الأندية المصرية عن إنهاء تحركاتها في سوق الانتقالات، ومن المقرر أن يُغلق اتحاد الكرة المصري باب القيد يوم السبت المقبل، مما يدفع الأهلي والزمالك إلى تكثيف جهودهم لحسم صفقاتهم الأخيرة لتعزيز صفوفهم، خاصة بعدما أظهرت المنافسات الماضية الحاجة الملحة إلى تدعيم بعض المراكز الحيوية.

صفقات الأهلي في الانتقالات الشتوية 2025

يواصل النادي الأهلي المصري تحركاته القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أعلن عن مجموعة من الصفقات الرسمية التي تشمل لاعبين محترفين ومحليين، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

ومن بين أبرز الأسماء التي انضمت إلى القلعة الحمراء، النجم المغربي أشرف بن شرقي الذي انضم في صفقة انتقال حر قادمًا من الريان القطري، بالإضافة إلى السلوفيني نايتس جراديشار من نادي فيهريفار مقابل 1.05 مليون يورو، إلى جانب اللاعبين المحليين مصطفى العش القادم من نادي زد على سبيل الإعارة مقابل 430 ألف يورو، وأحمد رضا القادم من بتروجيت مقابل 474 ألف يورو.

اللاعب النادي السابق قيمة الصفقة أشرف بن شرقي الريان انتقال حر نايتس جراديشار فيهريفار 1.05 مليون يورو مصطفى العش زد إعارة (430 ألف يورو) أحمد رضا بتروجيت 474 ألف يورو

ولم تتوقف تعاقدات الأهلي عند هذه الصفقات فقط، حيث أعلن النادي رسميًا عن انضمام النجم المصري محمود حسن تريزيجيه قادمًا من طرابزون سبور التركي، على أن يتم تفعيل الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. كما تم الاتفاق على عودة حمدي فتحي إلى صفوف الفريق خلال فترة كأس العالم للأندية.

ساعات الميركاتو الأخيرة: الأهلي يبحث عن جناح أجنبي وحسم مصير معلول

يعمل مسؤولو الأهلي على قدم وساق من أجل التعاقد مع جناح أجنبي مميز قبل إغلاق القيد، حيث يتم التفاوض حاليًا مع عدة لاعبين بارزين، من بينهم:

راؤول فلوروتش (النمساوي – لاعب أولمبيا السلوفيني)

ديريك كوتيسا (السويسري – لاعب سيرفيت السويسري)

بلال بوطوبة (الجزائري – لاعب هاتاي سبور التركي)

كما يناقش الأهلي إمكانية التعاقد مع جناح محلي، لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك، وقد يكون هذا الخيار بديلًا في حال فشل ضم جناح أجنبي مميز خلال الساعات المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أسماء أخرى تحت السن يتم دراستها، من بينها لاعب نيجيري وآخر جنوب إفريقي.

حسم مصير علي معلول

تشكل الساعات المتبقية من سوق الانتقالات محطة حاسمة أيضًا في تقرير مصير التونسي علي معلول، إذ لا يزال موقفه غير واضح داخل الأهلي. المدير الفني مارسيل كولر يتحفظ على قيده ويفضل إعطاء الأولوية لضم جناح أجنبي جديد، ما يجعل مستقبل اللاعب مع الفريق غامضًا حتى اللحظات الأخيرة من القيد.

صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية 2025

يخوض نادي الزمالك فترة انتقالات شتوية قد تكون محورية في مسيرة الفريق خلال الموسم الحالي، حيث يسعى إلى إعادة بناء صفوفه بتعاقدات قوية تشمل جميع الخطوط، بدءًا من الدفاع مرورًا بخط الوسط وحتى الهجوم، وذلك لتعزيز فرصه في المنافسة على البطولات المحلية والقارية، وحتى الآن أعلن الأبيض تعاقده رسميًا مع لاعبين محليين وهما محمود جهاد وأحمد حسام.

# اللاعب النادي السابق تفاصيل الصفقة 1 محمود جهاد فاركو انتقال نهائي مقابل 575 ألف يورو 2 أحمد حسام الجونة انتقال نهائي مقابل 210 ألف يورو

ساعات الميركاتو الأخيرة: الزمالك يبحث تعزيز الهجوم ومفاوضات مستمرة مع بارادو الجزائري

على الجانب الآخر، يكثف مسؤولو الزمالك محاولاتهم لحسم التعاقد مع عادل بولبينة، مهاجم بارادو الجزائري، حيث أرسل النادي عرضًا رسميًا جديدًا لإتمام الصفقة، وهو العرض الثالث الذي يقدمه الزمالك في ظل إصرار المدير الفني كريستيان جروس على تدعيم خط الهجوم.

وينتظر الزمالك الرد النهائي من إدارة بارادو بشأن بولبينة، وفي حال الرفض، سيتجه النادي إلى الخيار البديل من بين قائمة المهاجمين المرشحين، والتي تضم:

جيلسون دالا (الأنجولي – لاعب الوكرة القطري)

الحسن كروما (السيراليوني – لاعب الشحانية القطري)

وقد أبدى الزمالك اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع بولبينة أو دالا، رغم أنه توصل إلى اتفاق مع كروما، إلا أن الصفقة مرهونة بفشل المفاوضات مع الخيارات الأولى. ووافق نادي الشحانية القطري على إعارة كروما للزمالك مع إمكانية الشراء النهائي مقابل مبلغ مالي كبير، مما يجعله خيارًا متاحًا في حال تعثر المفاوضات مع الأسماء الأخرى.

استبعاد ثنائي زد من الحسابات

في سياق متصل، قررت إدارة الزمالك صرف النظر عن التعاقد مع ثنائي فريق زد، وهما مصطفى زيكو ومحمد إسماعيل، بسبب المطالب المالية المرتفعة التي طلبها نادي زد لإتمام الصفقة.