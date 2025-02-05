علاء إبراهيم ينتقد صفقات الأهلي الجديدة: الأحمر لن يقدم شيئا في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، صفقات المارد الأحمر الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدا أنها لن تساعد الفريق في مونديال الأندية.

علاء إبراهيم ينتقد صفقات الأهلي الجديدة

وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي لن يُقدم شيئًا في كأس العالم للأندية حتى بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة، وهناك مشكلات في قلب الدفاع وهل يلعب الأهلي المونديال بـ مصطفى العش؟.

وأضاف علاء إبراهيم: الأهلي لديه مشكلات في مركز الظهير الأيمن ومستوى محمد هاني غير ثابت، كما أن منتصف ملعب النادي ضعيف حال إبعاد مروان عطية عنه.

واختتم علاء إبراهيم: لا أعلم سبب ابتعادي عن الأهلي، والفرصة غير متاحة لكن لو رفع الأهلي سماعة الهاتف لطلبي سأُلبي النداء مباشرة.