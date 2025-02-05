بحارة عمان للإبحار يواصلون تحضيراتهم بمعسكرهم التدريبي بولاية المصنعة

استعدادا لدورة الألعاب الخليجية الثالثة بسلطنة عمان

يواصل بحَّارة عُمان للإبحار معسكرهم التدريبي الداخلي الشتوي بمنتجع بارسيلو بولاية المصنعة، والذي يستمر حتى الثالث عشر من شهر فبراير الجاري استعدادًا لدورة الألعاب الرياضية الشاطئية الخليجية الثالثة التي تستضيفها سلطنة عُمان في شهر إبريل المقبل، حيث يشهد المعسكر مشاركة 21 بحَّارًا وبحَّارة من مختلف مدارس الإبحار الشراعي التابعة لعُمان للإبحار في كل من المصنعة، والموج مسقط وصور وتشتمل التدريبات عبر فئات قوارب الأوبتمست، إلكا4، إلكا6، إلكا7 وقوارب 29، بهدف اختيار طاقم «فريق أسياد للإبحار» لفئتي قوارب «إلكا4» و«إلكا6».

ويشتمل المعسكر على تنفيذ مجموعة من السباقات الشراعية المصممة لتعزيز الأداء الفني للبحَّارة وتطوير مهاراتهم أثناء السباقات. بالإضافة إلى ذلك، يتخلل المعسكر جلسات تدريبية تركز على تحسين اللياقة البدنية، وتعلم أفضل الممارسات الصحية والتغذية السليمة، بالإضافة إلى تعلم طرق صيانة القوارب، كما سيستفيد البحَّارة من حلقات العمل لتطوير مهاراتهم الشخصية، مع التأكيد على الوعي البيئي ومفاهيم الاستدامة.

وسيحظى البحَّارة الذين يتم اختيارهم للانضمام إلى «فريق أسياد للإبحار الشراعي» لفئتي قوارب «إلكا4» و«إلكا6» بفرصة المشاركة في مجموعة من البطولات والفعاليات الدولية والمحلية القادمة منها بطولة عُمان للإبحار في شهر أغسطس وفعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي في شهر أكتوبر.

كما يشارك فريق قوارب الأوبتمست في كأس أدميرال للأوبتمست في مملكة تايلند في شهر فبراير، وفي وقت لاحق من العام، ستستضيف سلطنة عُمان ممثلة في عُمان للإبحار بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست 2025 بمدرسة المصنعة للإبحار الشراعي في منتجع بارسيلو المصنعة خلال الفترة من تاريخ 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.