المهرجان الأول لكرة اليد الشاطئية للنساء الجمعة القادم

فـي إطار خطة اللجنة النسائية لنشر اللعبة تنظم لجنة الرياضة النسائية بالاتحاد العُماني لكرة اليد يوم الجمعة القادم المهرجان الأول لكرة اليد الشاطئية للنساء بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني الذي سيقام في الملعب الرملي بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساء، حيث يأتي هذا المهرجان ضمن خطة اللجنة النسائية لنشر لعبة كرة اليد الشاطئية وسيكون المهرجان مفتوحًا لجميع الأعمار، وأن تكون لاعبة كرة اليد ملمة بمهارات لعبة كرة اليد، والالتزام بالزي المحتشم وسوف يكون هناك مشرف مع كل مركز أو مدرسة أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية يقوم باعطاء اللاعبات أساسيات اللعبة في المهرجان. وكانت لجنة الرياضة النسائية في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد برئاسة عبير بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد رئيسة اللجنة وضعت خطة عمل اللجنة والأنشطة التي ستقوم بتنظيمها في المرحلة القادمة منها الدوري النسائي لكرة اليد للصالات الذي سينطلق في شهر ابريل القادم بمشاركة 7 أندية وهي مصيرة والسويق وصلالة والشباب ونادي عُمان والبشائر وتشكيل منتخب نسائي لكرة اليد للصالات، سيتم اختياره من منافسات الدوري النسائي للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، بالإضافة إلى إنشاء مركز إعداد الرياضي النسائي من أجل تطوير كرة اليد النسائية وإيجاد قاعدة من اللاعبات الممارسات للعبة.

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