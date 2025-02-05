مشاركة ثلاثة متسابقين عمانيين فـي الجولة الثانية برالي قطر الدولي

تشهد الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات في دولة قطر التي تقام نهاية الأسبوع الحالي مشاركة ثلاثة متسابقين من سلطنة عُمان هم: عبدالله الرواحي وزكريا العامري وعبدالله الزبير، ويسعى الثلاثي إلى تحقيق نتائج إيجابية مميزة بعد ختام منافسات الجولة الأولى التي جرت في ولاية صحار والتي ظفر بلقبها المتسابق القطري ناصر العطية.

حيث يحتل المتسابق عبدالله الرواحي المرتبة الثامنة في ترتيب عام البطولة بعد نهاية جولتها الأولى، فيما يتصدر المتسابق عبدالله الزبير مجموعة (ميرك 2) الفئة التجارية سابقًا برصيد 30 نقطة ويليه في الترتيب الثاني المتسابق زكريا العامري برصيد 24 نقطة، ويأمل المتسابق الشاب عبدالله الرواحي إلى العودة لمنصات التتويج هذه المرة وفي الأراضي القطرية بعد أن اضطر إلى الانسحاب من اليوم الأول من الرالي في صحار، وتمكن من دخول الرالي في اليوم الثاني عبر سوبر رالي وحقق أسرع زمن في أربع مراحل من المراحل الست في اليوم التالي. كما واجه المتسابق زكريا العامري مشاكل في السيارة منذ اليوم الأول وخاصة في نظام التيربو والذي لم يستطع من خلاله المنافسة على المراكز الأولى في المجموع العام للرالي، ولكنه اكتفى بالحصول على المركز الثاني في فئة (ميرك2) خلف الزبير، وبعد ختام الرالي وقبل انطلاق فعاليات رالي قطر الدولي أفاد المتسابق زكريا العامري بأنه قام بإعادة تجهيز السيارة وإجراء الصيانة اللازمة استعدادًا لرالي قطر الدولي؛ منوهًا بأن رالي قطر من الراليات الصعبة ولديه تجارب سابقة وقد شارك فيها لعدة مرات وقال «لدينا دراية كاملة برالي قطر ومراحله، هناك بعض الثغرات في المراحل ونوع من الصعوبة في الملاحة لكن هدفنا الفوز بالفئة حتى نذهب للجولة الثالثة في السعودية ونحن في صدارة فئتنا، لدي ملاح جيد ومعروف محمد المزروعي وسبق وأن خضنا سباقات كثيرة معا ونتمنى التوفيق للجميع ونقول شكرًا لكل الداعمين لنا بالبطولة».

فيما ذكر المتسابق عبدالله الرواحي بأنه كان يمني النفس بالتتويج في رالي عمان، ولكن شاءت الظروف والأقدار أن يخرج من منافسات اليوم الأول والنتيجة التي خرج بها طبعا لم تكن مرضية له ولفريقه وقال» بالنسبة لرالي قطر فهو من أصعب الراليات كون أصحاب الأرض متمرسين أكثر منا ولديهم إلمام بالمراحل، وخاصة المتسابقين أمثال البطل ناصر العطية وعبدالعزيز الكواري وغيرهم، وهناك مداخل ومخارج في المراحل يجب أن ننتبه لها وأن تأخذ فيها ملاحظات دقيقة وهناك اختصارات بالمراحل والافضلية هنا لأصحاب الأرض، لسنا متأكدين إذا كانت اللجنة المنظمة ستكون أكثر حزما فيما يخص التجاوزات في المراحل ولكننا نتمنى أن تكون المراحل واضحة ولا يكون هناك مجال للتجاوزات، العام الماضي حققنا المركز الثالث في قطر، ونتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية هذه المرة حتى نعزز نقاطنا في البطولة..