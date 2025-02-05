مسابقات اليد تعلن جدول مباريات بطولة درع الوزارة الرابع عشر بمشاركة 17 ناديا

ثلاث مواجهات فـي انطلاق البطولة الجمعة المقبل

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العُماني لكرة اليد جدول مباريات وشروط وقواعد مسابقة درع الوزارة الرابع عشر للموسم الرياضي 2024 /‏2025م والذي سينطلق يوم السابع من الشهر الجاري «الجمعة القادم» بمشاركة 17 ناديًا هي: السيب ومرباط وصلالة والطليعة وبدية ومجيس ونزوى ومسقط ونادي عُمان والسويق وأهلي سداب والمصنعة ومصيرة والشباب والنصر والاتحاد وصحم. وتدشن المسابقة بإقامة ثلاث مباريات في الجولة الأولى، حيث يلعب الشباب مع صحم في الساعة الرابعة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمَّع الرستاق، تليها على نفس الصالة مباراة المصنعة مع السويق في الساعة السادسة مساء. وتستضيف الصالة الرياضية بمجمَّع صور الرياضي مباراة بدية مع الطليعة في الساعة الرابعة عصرًا. وتستكمل مباريات الجولة الأولى يوم السبت القادم بمباراتين الأولى يلتقي فيها صلالة مع مرباط في الساعة الخامسة عصرًا على ملعب الصالة الرياضية بمجمَّع السعادة تليها على نفس الصالة مباراة النصر والاتحاد في الساعة السابعة مساء، والفائز من مباريات الجولة الأولى يلعب مع أندية مجيس ونزوى ومصيرة التي تأهلت الى المرحلة الثانية تلقائيا وتقام مباريات هذه الجولة يوم 8 فبراير الجاري. وتلعب مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وستجرى لجنة المسابقات يوم 10 من الشهر الجاري قرعة الأندية المتأهلة من الدور الثاني مع الأندية المتأهلة مسبقًا وهي نادي عُمان والسيب وأهلي سداب ومسقط في مباريات دور الثمانية.

وتنص لائحة البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب (مباريات الكأس) وفقًا للآتي: يحصل على المركز الأولى الفريق الذي يفوز في جميع المباريات ويحصل على المركز الثاني الفريق الخاسر في المباراة النهائية، وتقام مباراة بين الفريقين الخاسران في الدور النصف النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل خلال الوقت الأصلي للمباراة ولم يتم تحديد الفريق الفائز يطبق ما جاء بالقاعدة (2 ـ 2) من قواعد اللعبة الدولية. الجدير بالذكر أن نادي مسقط يتصدر السجل الذهبي لمسابقة درع الوزارة بعد فوزه باللقب 8 مرات كانت في أعوام 2010/‏‏2011 و2011/‏‏2012 و2013/‏‏2014 و2014/‏‏2015 و2015/‏‏2016 و2016/‏‏2017 و2018/‏‏2019 و2020/‏‏2021، بينما حصل نادي أهلي سداب على اللقب مرتين في موسمي 2013/‏‏2014 و2021/‏‏2022، ونادي عُمان ثلاث مرات في موسم 2017/‏‏2018 وموسم 2022/‏2023 وموسم 2023/‏2024م.

جوائز البطولة

تمنح الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى جوائز ومكافآت، حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على درع تذكـــاري و27 ميدالية ذهبية أو هدية من قبل الاتحـــاد ومكافأة مالية تدفع من قبل الوزارة ويحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 27 ميدالية فضيـة أو هدية من قبل الاتحـاد ومكافأة مالية تدفع من قبل الوزارة. ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث 27 ميدالية برونزية أو هدية من قبل الاتحـاد ومكافأة مالية تدفع من قبل الوزارة.