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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية لسيدات كرة الصالات، والتى ينظمها الكاف لأول مرة فى تاريخه، وتستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل.

إعلان نظام أول بطولة أفريقية لسيدات الصالات بمشاركة مصر

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الأفريقي يتضمن نظام البطولة، حيث يشارك فيها تسعة منتخبات، منها المنتخب الوطني المصرى، ويتم تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات، تضم كل منها ثلاثة منتخبات، ويصعد أوائل المجموعات الثلاثة مباشرة إلى الدور قبل النهائي، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثانٍ، فيما يتأهل الفائز بالبطولة وصاحب المركز الثاني إلى نهائيات كأس العالم المقرر اقامتها بالفلبين خلال الفترة من نهاية نوفمبر وحتى أوائل ديسمبر المقبلين.

ووفقًا لنظام بطولة الأمم الأفريقية أيضًا يلعب الفريقان صاحبا المركز الثاني المتبقيين في دور المجموعات مباراة واحدة لتحديد صاحب المركز الخامس، فيما يتم تصنيف المنتخبات التى احتلت المراكز الأخيرة في المجموعات الثلاث لتحديد أصحاب المراكز من السادس وحتى التاسع، وفقًا لعدد النقاط ثم المواجهات المباشرة وأخيرًا فارق الأهداف.

وبدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة نادر رشاد مرحلة التجهيز للمشاركة في البطولة، حيث اختار 18 لاعبة للانتظام فى المعسكر الأول للفريق بمركز المنتخبات الوطنية.