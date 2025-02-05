الرياضة

علاء إبراهيم: غير مقتنع بـ جراديشار.. والأهلي يحتاج لمهاجم إفريقي قوي

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علاء إبراهيم: غير مقتنع بـ جراديشار.. والأهلي يحتاج لمهاجم إفريقي قوي

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أحمد جودة - القاهرة - علق علاء إبراهيم نجم النادي السابق، على ضم المارد الأحمر للسلوفيني نجيك جراديشار خلال صفقة الانتقالات الحالية.

علاء إبراهيم: غير مقتنع بـ جراديشار.. والأهلي يحتاج لمهاجم إفريقي قوي

وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لم أقتنع بـ جراديشار حتى الآن ومن الممكن أن يأتي خلال الفترة المقبلة، ولكن الأهلي يحتاج إلى مهاجم أقوى.

وأضاف علاء إبراهيم: هدف جراديشار أمام بيراميدز سهل لأن الكرة سقطت من الحارس، وفي المباراة التالية جميعنا رأينا فريق مودرن سبورت يُعاني وليس فريقا قويا.

وتابع إبراهيم: الأهلي يحتاج مهاجم إفريقي قوي ومميز في ضربات الرأس، ولا أرى القوة في جراديشار لكن لا أريد أن أحكم عليه حاليا.

واختتم علاء إبراهيم تصريحاته: جراديشار ليس كـ وسام أبو علي، وهو صغير السن يحتاج لسنة أو سنتين، لكن هل الأهلي سيصبر عليه؟.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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