نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يعلق على شكوى ريال مدريد من التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، على تقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب القرارات التحكمية.

فليك بعد شكوى ريال مدريد: وظيفة الحكم صعبة

وظهر هانسي فليك في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام فالنسيا، في إطار منافسات مسابقة كأس إسبانيا.

وتحدث المدرب الألماني عن بيان ريال مدريد ضد التحكيم، قائلًا "لقد فعلوا ذلك بطريقتهم لكن هذا ليس أسلوبنا نحن لا نقدم الأعذار وكل ناد له طريقته لكن يجب أن يعلم الجميع أننا بشر ونرتكب الأخطاء ووظيفة الحكم صعبة للغاية وعلينا أن نعتني بهم".

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية غدًا الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، أمام نظيره فالنسيا، ضمن فعاليات ربع نهائي كأس إسبانيا لموسم 2024-2025.