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أحمد جودة - القاهرة - توج المصري عمر مرموش المنتقل حديثًا إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر في فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

رغم رحيله عن الفريق.. عمر مرموش يفوز بجائزة "لاعب الشهر" في فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت

وأعلن النادي الألماني عبر موقعه الرسمي، عن حصد الدولي المصري عمر مرموش، جائزة لاعب الشهر في الفريق، عن شهر يناير الماضي، خلال موسم 2024-2025.

وفاز مرموش بهذه الجائزة بعد تألقه مع آينتراخت فرانكفورت خلال الشهر الماضي، حيث شارك في مباراتين، وتمكن خلالهما من تسجيل هدفين وصنع هدفين آخرين.

وانضم المهاجم المصري البالغ من العمر 25 عامًا، إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقالات الشتوية الجارية، بمقابل 75 مليون يورو.

ووقع المصري عمر مرموش على عقود انتقاله إلى السيتيزنز لمدة 5 مواسم ونصف، وتحديدًا حتى يونيو 2030.

