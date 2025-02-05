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أحمد جودة - القاهرة - عاد المدافع الهولندي تيريل مالاسيا إلى بلاده للدفاع عن ألوان أيندهوفن على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك وفق ما أعلن الأخير.

الهولندي مالاسيا إلى أيندهوفن على سبيل الإعارة

ويواصل الدولي الهولندي البالغ 25 عاما عملية استعادة كامل لياقته البدنية بعد عودته في نوفمبر بعد غياب دام 17 شهرًا بسبب الإصابة.

وانضم الظهير الأيسر إلى يونايتد عام 2022 قادما من فينورد مقابل 16 مليون دولار ويرتبط بعقد مع "الشياطين الحمر" حتى صيف 2026.

وقال يونايتد في بيان "سيمضي مدافع يونايتد تيريل مالاسيا ما تبقى من موسم 2024-2025 مع فريق الدوري الهولندي أيندهوفن على سبيل الإعارة"، مضيفا "بعدما عمل بجهد كبير لإعادة بناء لياقته البدنية وقدرته التنافسية، عاد مالاسيا إلى اللعب في وقت سابق من الحملة الحالية وخاض الدولي الهولندي ثماني مباريات بقيادة (المدرب البرتغالي) روبن أموريم".

وأبرمت صفقة الإعارة قبل إقفال نافذة الانتقالات الشتوية في هولندا.

وتأتي عودة مالاسيا إلى الدوري الهولندي حيث بدأ مشواره الاحترافي عام 2017 بألوان فينورد في طريقه للفوز بالكأس المحلية عام 2018 والوصول إلى نهائي مسابقة "يوروبا ليج" عام 2022 قبل أن يتوّج مع يونايتد بكأس الرابطة عام 2023، بعد تعاقد "الشياطين الحمر" مع الظهير-الجناح الدنماركي باتريك دورجو من ليتشي الإيطالي الأحد.