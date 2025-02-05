نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن عقد هاري كين مع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، إن عقد هاري كين، مع بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يتضمن شرطا جزائيا ساريا حتى عام 2027.

عقد هاري كين مع بايرن ميونخ يتضمن شرطا جزائيا

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية أن بايرن وافق على وضع الشرط الجزائي عندما وقع قائد المنتخب الإنجليزي في عام 2023 على عقد انتقاله من توتنهام مقابل 100 مليون يورو (103 مليون دولار).

ويعتقد أن مثل هذا الشرط الجزائي يسهل من عودة كين للدوري الإنجليزي ولكن لا يوجد أي علامة إنه سيتم تفعيله.

ولم يعلق بايرن على التفاصيل التعاقدية.

ويمكن أن يسمح هذا الأمر لكين بالعودة للمنافسة على الرقم القياسي لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يحمله آلان شيرر برصيد 260 هدفا. وسجل كين 213 هدفا.

وانتقل كين إلى بايرن للفوز بالألقاب. ولم يتمكن بايرن من التتويج بأي لقب في 2024، ولكن يتصدر بايرن حاليا الدوري الألماني بفارق ست نقاط، ويتواجد في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة النهائية لهذه النسخة على ملعب الفريق.

وسجل كين 55 هدفا في 50 مباراة شارك بها بالدوري الألماني مع بايرن و70 هدفا في 72 مباراة شارك بها في كافة المسابقات.

وقال كين عدة مرات إنه يشعر بالسعادة في ميونخ وفي بايرن، الذي جدد للثنائي مانويل نوير، حارس المرمى، والظهير الأيسر ألفونسو ديفيز، حتى عام 2026 و2030 على الترتيب، هذا الأسبوع.

ويهدف بايرن أيضا لتمديد عقد جمال موسيالا لما بعد 2026، وسط تكهنات بأن هذا العقد قد يتضمن شرطا جزائيا.

وحتى الآن، لم يجدد جوشوا كيميتش، وتوماس مولر، لاعبا الفريق، عقديهما الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.