نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل حيث تبدا هذه الجولة بثلاثة مواجهات قوية تجمع بين الأهلي مع بتروجت، تجمع غزل المحلة مع مودرن سبورت، وسيراميكا أمام فاركو.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى

الخميس 6 فبراير

غزل المحلة & مودرن سبورت في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

سيراميكا & فاركو في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

الأهلى & بتروجت في تمام الساعة7 مساء بتوقيت القاهرة

الجمعة 7 فبراير

حرس الحدود & إنبى في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

سموحة & بيراميدز في تمام الساعه 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

الزمالك & الإسماعيلى في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت القاهرة

طلائع الجيش & الجونة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

السبت 8 فبراير

الاتحاد السكندري & المصري البورسعيدى في تمام الساعة4 عصرًا بتوقيت القاهرة

البنك الأهلى & زد إف سى في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقله لمباريات الجولة الـ12

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.