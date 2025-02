نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب بـ "السوشل ميديا" بين مورينيو وإيكاردي.. ما القصة؟ في المقال التالي

تراشق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة، ومهاجم غلطة سراي التركي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الثلاثاء، وتبادلا التعليقات الساخرة بأن فريق كل منهما يلعب "كرة يد".

وكتب مورينيو على حسابه على "إنستغرام" باللغة الإنجليزية اليوم "منتخب بلادي، البرتغال، وصل ببراعة إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم لكرة اليد التي انتهت الأحد الماضي، وأريد أن أهنئهم على هذا الإنجاز وتأثيره على شباب البلاد"، لكنه أرفق صورة إلى جانب النص تظهر مدافع غلطة سراي، الكولومبي دافينسون سانشيز، لاعب أياكس وتوتنهام السابق، في مباراة الليلة الماضية أمام غازي عنتاب، والكرة على ما يبدو تصطدم بيده المرفوعة.

ورفع فوز غلطة سراي بنتيجة (1-0) في مباراة الأمس رصيده إلى 57 نقطة ليحتل صدارة الدوري التركي الممتاز، بفارق 6 نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني.

وبعد ساعات، نشر ماورو إيكاردي على حسابه "إنستغرام" صورة لمباراة فنربخشة مع وضعية مماثلة لصورة زميله في الفريق، وعلق "كأس العالم لكرة اليد" ونشر بعض الرموز الضاحكة.

كما أضاف صورة أخرى تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد هزيمة فنربخشة أمام غلطة سراي، يظهر فيها مورينيو وهو يبكي مع تعليق (The Crying One) "الرجل الباكي"، في سخرية واضحة من لقب مدرب ريال مدريد وتشيلسي السابق (The Special One) "الرجل المميز".