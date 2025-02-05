نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ديفيز يوضح سبب عدم الانتقال إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح نضال هوسيه وكيل أعمال الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، كواليس التفاوض مع ريال مدريد وسبب الاستقرار على تمديد العقد مع البافاري.

وأعلن نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي، تمديد عقد ألفونسو ديفيز بعدما كان الأخير قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

قال نضال في تصريحاته اليوم الأربعاء: “ريال مدريد كان بالتأكيد خيارًا جادًا وقد أجرينا محادثات معهم ومع أندية أخرى”.

وأضاف: “أجرينا محادثات مع ريال مدريد في يناير إلى جانب ثلاثة أندية أوروبية".

وتابع وكيل ديفيز: “في النهاية كان لا بد من اتخاذ قرار وكان ذلك هو البقاء في بايرن ميونيخ”.