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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق الخميس مواجهات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار أربعة أيام، وتشهد سبع مواجهات.

العروبة والجزيرة.. المباراة 100 في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري

وستكون مباراة العروبة الـ14 وله ثلاث نقاط، والجزيرة السادس وله 21 نقطة، التي تقام يوم الجمعة المقبل على إستاد دبا هي المباراة رقم 100 هذا الموسم في المسابقة.

وتفتتح مباريات الجولة الخميس، بلقاء كلباء التاسع وله 18 نقطة مع الشارقة الثاني وله 37 نقطة، على إستاد كلباء، وهي المباراة التي يأمل فيها كلباء العودة للانتصارات بعد غياب من الجولة 11، اذ لم يحقق الفوز بعدها، حيث خسر مرتين وتعادل مرة واحدة، أما الشارقة فيأمل في مواصلة مشوار المنافسة على الصدارة مع شباب الأهلي الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة.

وستكون مواجهة الغد بين كلباء والشارقة هي الـ18 بينهما في دوري المحترفين، إذ يتفوق الشارقة بعدد مرات الفوز في 12 مباراة، فيما حقق كلباء الفوز في مرتين فقط، وتعادلا في 3 مباريات.

وقال فوك رازوفيتش مدرب كلباء خلال المؤتمر الصحفي للقاء: نخوض مباراة مهمة ضد خصم ينافس على لقب الدوري، ولكننا جاهزون لهذا التحدي، ثقتي كبيرة في جميع اللاعبين من أجل تقديم الأفضل خلال اللقاء.

وأضاف: "التركيز هو سلاحنا في المباراة، علينا أن نكون أكثر ثقة وإيمانًا بقدراتنا الفنية والبدنية في الملعب، لتحقيق النتيجة المطلوبة".

من جانبه قال الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة خلال المؤتمر الصحافي للقاء: دائمًا ما تكون مواجهات كلباء صعبة للغاية، لكننا نعمل بكل قوة ونعتبرها مباراة مهمة ونهائية بالنسبة لنا.

وأضاف: نسير في الطريق الصحيح حاليًا، وهذا النجاح يزيد ثقة اللاعبين بأنفسهم، المهم بالنسبة لنا هو الاستمرار على نفس النهج والمنافسة بكل قوة من أجل تحقيق أهدافنا.

من جهته يتطلع شباب الأهلي متصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة إلى الحفاظ على صدارته، وذلك حينما يواجه عجمان يوم السبت على إستاد راشد في دبي، وبلغت مواجهات الفريقين في دوري المحترفين 25 مباراة فاز شباب الأهلي في 19 منها وعجمان في واحدة، وتعادلا في 5 مباريات، وذلك حسب احصائيات رابطة المحترفين الإماراتية.

وفي بقية مباريات الجولة يلتقي السبت العين الرابع وله 23 نقطة بقيادة مدربه الجديد الصربي فلاديمير إيفيتش طامحًا في العودة للانتصارات، مع البطائح الثاني عشر وله 11 نقطة على إستاد هزاع بن زايد، وفي اليوم نفسه يلتقي كل من الوحدة الخامس وله 22 نقطة مع خورفكان العاشر وله 15 نقطة، على إستاد آل نهيان في أبوظبي.

وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل، بمباراتين اذ يلتقي في الأول دبا الحصن الثالث عشر وله 9 نقاط، مع الوصل الثامن وله 18 نقطة في إستاد صقر بن محمد القاسمي، فيما يلتقي بني ياس الحادي عشر وله 15 نقطة مع النصر الثالث وله 25 نقطة على إستاد بني ياس.

