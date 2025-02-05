مباريات اليوم ريال مدريد وليلة كروية ساخنة..مواجهات نارية في كبرى البطولات الاوربية

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أحمد جودة - القاهرة - ليلة كروية ساخنة.. مواجهات نارية في كبرى البطولات الأوروبية ريال مدريد ضد ليجانيس تابع تفاصيل مباريات اليوم.

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة (التفاصيل الكاملة)

تستعد جماهير كرة القدم الليلة لمتابعة جولة حاسمة من المواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية، حيث تنطلق مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وتُستأنف منافسات كأس ملك إسبانيا، إلى جانب مباريات الكؤوس المحلية في إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، وهولندا.

صراع التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يشهد عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة مرتقبة بين نيوكاسل يونايتد وأرسنال في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يسعى كلا الفريقين لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها بي إن سبورتس 1.

ريال مدريد

الملكي يعود إلى كأس ملك إسبانيا ريال مدريد ضد ليجانيس

يسعى ريال مدريد لمواصلة مشواره في كأس الملك عندما يواجه ليجانيس في مباراة تبدو سهلة على الورق لكنها قد تحمل مفاجآت.

تبدأ المواجهة في 10:00 مساءً، وتُبث عبر تطبيق شاهد.

العملاقان يتصارعان في كأس إيطاليا

مواجهة أخرى من العيار الثقيل تجمع بين ميلان وروما في كأس إيطاليا، حيث يأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز والاقتراب من اللقب.

تنطلق المباراة في 10:00 مساءً، وتُنقل عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

صدام ألماني مرتقب في كأس ألمانيا

في ألمانيا، يستضيف باير ليفركوزن نظيره كولن في مواجهة مثيرة ضمن كأس ألمانيا، وذلك في تمام 9:45 مساءً، عبر شاشة دبي الرياضية 2.

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أجواء نارية في كأس فرنسا تابع التفاصيل

تشهد بطولة كأس فرنسا العديد من اللقاءات الحماسية، أبرزها:

✓ تولوز × جنيجان (9:45 مساءً – بي إن سبورتس 3)

✓ ستراسبورج × أنجيه (9:45 مساءً – بي إن سبورتس 2)

✓ برويتشين × نيس (9:45 مساءً – بي إن سبورتس 4)

✓ كانيه × ديفييس (9:45 مساءً – بي إن سبورتس 5)

مواجهة نارية في كأس هولندا

وفي هولندا، يلتقي بي إس في أيندهوفن مع فينورد في مواجهة مرتقبة ضمن كأس هولندا، حيث تبدأ المباراة في 7:45 مساءً.

ترقبوا ليلة كروية حافلة بالإثارة والتشويق.