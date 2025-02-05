نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل نادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "جيمس بارك" في إياب نصف نهائي كأس كاراباو 2024-2025.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

سيتم نقل وإذاعة مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة آرسنال ضد نيوكاسل في كأس الرابطة

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي كأس كاراباو للمعلق المصري علي محمد علي.