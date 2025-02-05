نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يوضح: مشاركة مروان حمدي أمام المنصورة قانوينة 100% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي بيراميدز عن قانونية مشاركة اللاعب مروان حمدي مع السماوي أمام المنصورة في بطولة كأس مصر.

ونجح بيراميدز في الفوز على المنصورة بثلاثية نظيفة وتأهل إلى دور الـ ١٦ ببطولة كأس مصر هذا الموسم.

وأكد مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "مشاركة مروان حمدي أمام المنصورة بكأس مصر قانوينة ١٠٠%".

وأضاف: "عقوبة الإيقاف تخص بطولة الدوري وكأس الرابطة فقط، ولكن مباريات الكأس لا ينطبق عليها العقوبة لذلك مشاركة حمدي اليوم قانوينة".