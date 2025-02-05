نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، حاول خلال الساعات الماضية، إقناع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بمد القيد المحلي حتى يوم 28 فبراير الجاري، حتى يكون هناك فرصة أمام إدارة النادي للتفاوض مع لاعبين وقيدهم في القائمتين المحلية والأفريقية.

هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "رئيس الزمالك أجرى اتصالا بأبو ريدة، وشرح له الأزمات المالية التي تواجه النادي وكانت عقبة كبيرة أمام إبرام صفقات قوية ترضي طموحات الجماهير".

وأضاف:" أبو ريدة، أبلغ رئيس الزمالك بأنه يقدر الموقف الصعب لإدارة النادي، لكن الاتحاد الدولي رفض السماح بمد القيد المحلي، وتمسك بإغلاقه يوم 8 فبراير الجاري".

واختتم: "أبو ريدة قال لرئيس الزمالك، إن الاتحاد الدولي رفض مد القيد المحلي لأن اتحاد الكرة طلب أثناء فترة القيد، وكان بإمكانه الموافقة في حالة الطلب قبل فتح باب القيد".