نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصابي الأهلي من مباراة بتروجيت.. وموعد ظهور بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف مصابي النادي الأهلي من مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت في دوري نايل وموعد الظهور الأول للمغربي أشرف بن شرقي مع الفريق.

موقف مصابي الأهلي من مباراة بتروجيت

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي يفتقد عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابات مثل وسام أبوعلي، طاهر محمد طاهر، أشرف داري، ياسر إبراهيم، سمير محمد، والوافد الجديد أشرف بن شرقي بخلاف كريم فؤاد ورضا سليم ويحيي عطية الله".

واضاف:" كل تلك الأسماء بعيدة عن مباراة الأهلي وبتروجت مساء الخميس واللاعب الوحيد الذي عاد للتدريبات الجماعية من المصابين هو أحمد نبيل كوكا".

وأكمل:" طاهر محمد وأشرف داري الأقرب للعودة للتدريبات الجماعية عقب مباراة بتروجت".

واختتم: "أشرف بن شرقي يتم متابعته واللاعب يتدرب بشكل طبيعي إلا أن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني لاستمرار تجهيز اللاعب لما بعد مباراة بتروجت استعدادًا لمباريات الأهلي ضد المحلة والإسماعيلي والزمالك".