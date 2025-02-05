الرياضة

إمام عاشور يتواصل مع التوأم ويؤكد اعتزازه بتمثيل منتخب مصر

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إمام عاشور يتواصل مع التوأم ويؤكد اعتزازه بتمثيل منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن إمام عاشور لاعب النادي ، حرص على التواصل خلال الفترة الماضية، مع التوأم حسام وإبراهيم حسن وأكد اعتزازه بتمثيل منتخب مصر.

إمام عاشور يتواصل مع التوأم حسن

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" إمام عاشور أكد للتوأم تقديره واحترامه لهما ولتاريخهما الكبير، وأنه لم ولن يتأخر عن منتخب مصر".

وأضاف:" الجهاز الفني لمنتخب مصر، أكد على أنه يتابع مستوى اللاعب وتركيزه مع الأهلي في المبارات الماضية وأن استمراره على هذا الأداء والتركيز داخل الملعب والبعد عن أي أمور أخرى سيترتب عليه انضمامه للمنتخب الفترة المقبلة، وليس هناك أي خلافات شخصية".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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