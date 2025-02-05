نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي في كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد نظيره فريق خيتافي بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس اسبانيا.

أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي

افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، سيمون نجم فريق أتليتكو مدريد بعد تسديدة قوية.

وسجل نفس اللاعب، الهدف الثاني لصالح فريق أتليتكو مدريد في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وأضاف لينو نجم فريق أتليتكو مدريد، الهدف للثالث في شباك خيتافي عند الدقيقة 42 من الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل كوريا الهدف الرابع لصالح أتليتكو مدريد في الدقيقة 78.

واختتم سجل الاهداف سورلوث مهاجم أتليتكو مدريد بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 86.