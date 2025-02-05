الرياضة

ملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولو مان في كأس فرنسا

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ملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولو مان في كأس فرنسا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولو مان في كأس فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان إلى دور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره فريق لو مان بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ماري مارفينجت ضمن منافسات دور 16 من كأس فرنسا.

ملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولو مان

وسجل دوي الهدف الأول لباريس في الدقيقة 25 صنع راموس.

وأحرز باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 71 صنع مينديز وانتهت المباراة 2/0.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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