الرياضة

جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك في الميركاتو الشتوي

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جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الثنائي جيلسون دالا لاعب الوكرة القطري والجزائري عادل بولبينه مهاجم فريق بارادو الجزائري يدخلان حسابات الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالي.

جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك

واضاف كريم حسن شحاتة خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة أن مسئولو الزمالك دخلا في مفاوضات مع الثنائي خاصة أن الأنجولي دالا قام بفسخ عقده مع الوكرة القطري.

واوضح أن الزمالك يرغب بشدة في حسم صفقات الفريق خلال الفترة الحالية من أجل تعديم الفريق في الموسم الحالي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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