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أحمد جودة - القاهرة - كشف الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، عن موقفه من بيع اللاعب الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الفريق، للقطبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

رئيس الوكرة القطري لـ ستاد المحور: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض وللخطيب مسموح

وقال الشيخ حسن بن خليفة رئيس الوكرة القطري في تصريحات خاصة لـ برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "غير صحيح ما يقال أن دالا يريد الرحيل عن الوكرة القطري في الوقت الحالي واللاعب متمسك بالنادي".

وأضاف رئيس الوكرة: "اللاعب عقده يتبقى فيه خلاف الموسم الحالي 3 مواسم آخرين والوكرة يتمسك ببقاء اللاعب".

وواصل: "من الممكن أن يخرج جيلسون دالا معارًا لمدة 6 أشهر إذا أراد".

وأكد: "الزمالك يريد الحصول على خدمات اللاعب إعارة لمدة 6 أشهر دون مقابل، ولا يوجد شيئ دون مقابل في هذا الوقت".

واختتم "إلا الكابتن محمود الخطيب هو الوحيد الذي إذا أراد اللاعب ببلاش سنوافق فورًا".